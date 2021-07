Grožnje poslancem DZ obravnava kriminalistična policija

V tem in preteklem tednu so policisti Policijske postaje Ljubljana Center obravnavali več ponižujočih ravnanj in groženj številnim poslancem DZ. Policija je izvedla več ukrepov za zaščito varovanih oseb in okrepila varovanje okolice DZ ter njegovih zaposlenih, grožnje poslancev je v obravnavo prevzela kriminalistična policija.