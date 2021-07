Napad na poslanca NSi: "Obkolili so me, mi grozili in pljuvali vame"

"Agresivneži so mi zaprli pot, me obkolili, grozili in pljuvali vame," je po torkovem napadu pred državnim zborom v pismu predsedniku DZ Igorju Zorčiču in generalni sekretarki DZ Uršuli Zore Tavčar zapisal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. Kot je potrdil za Siol.net, je prijavo podal tudi na policijo, prav zdaj pa za zaprtimi vrati v DZ poteka posvet o napadih na poslance. Ne gre namreč za osamljen primer, nasilnih napadov so bili ta teden deležni tudi nekateri drugi poslanci.

V torek zvečer je vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat zapuščal poslopje državnega zbora na Šubičevi ulici, ko ga je na poti do službenega stanovanja na Gregorčičevi 11a pričakala skupina ljudi. "Vpili so name in me spraševal, kako sem glasoval. Agresivneži so mi potem zaprli pot, me obkolili in grozili, pljuvali vame. Ko sem dobil pljunek v obraz, sem se ustavil, agresivneži pa so mi končno sprostili pot," je dogajanje opisal Horvat.

"Ne gre za osamljen primer, name so se obrnili tudi drugi poslanci, ki so jih napadli nasilni protestniki. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali policija varuje samo objekt ali tudi poslance. Na podlagi mojega pisma je danes sklican posvet v DZ. Sam ocenjujem, da se bodo napadi na vse poslance nadaljevali. Tukaj bo treba nekaj narediti, in to takoj," je bil jasen Horvat.

Horvat je podal prijavo na policijo, ki primer obravnava. Dogajanje pred DZ so posnele varnostne kamere, neuradno naj bi bili posnetki shranjeni 48 ur.