Po Horvatu tarča skupine pred DZ še poslanec SDS

Verbalni napad naj bi se zgodil v bližini Državnega zbora, pri Maxi marketu, poroča Nova24. Moškriča naj bi skupina zmerjala, da je fašist, dodali pa so, da vedo, kje živita on in njegova družina, in da jih bodo ubili.

To je drugi podoben primer verbalnega napada na poslanca pred DZ. Pretekli teden je bil tarča poslanec NSi Jožef Horvat, ki ga je skupin ljudi žalila in pljuvala. Da je bila deležna podobnega ravnanja, je na Twitterju zapisala tudi poslanka Tadeja Šuštar (NSi), zmerjanje in pljunke pa je za TV Slovenija potrdil tudi Zmago Jelinčič. Prav tako so bili tarča napadov tudi državni svetniki.

Ali za napadi stojijo člani skupine MASKE DOL?

"Agresivneži so mi zaprli pot, me obkolili, mi grozili in pljuvali vame," je po torkovem napadu pred državnim zborom v pismu predsedniku DZ Igorju Zorčiču in generalni sekretarki DZ Uršuli Zore Tavčar zapisal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

Za napadom na Horvata domnevno stojijo člani skupine MASKE DOL civilna iniciativa, ki na družbenem omrežju Facebook dnevno objavlja različne pozive z grožnjami politikom in preostalim vidnim članom družbe.