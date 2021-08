Dvesto navijačev razgrajalo po Zagrebu z baklami in palicami #video

V Zagrebu so se sinoči spopadli nogometni navijači poljske Legije in domači Bad Blue Boys. Umirili so jih policisti, huje poškodovanih ni.

Na posnetkih, ki sicer zaradi neprimernih izrazov niso primerni za mlajše občinstvo, so vidni navijači s palicami in baklami v rokah, prijeli pa so tudi za vse drugo, kar so mimogrede dobili v roke.

Obračun med navijači je izbruhnil okoli 22. ure na območju Dankovečke ulice v Dubravi, kjer se je srečalo okoli dvesto navijačev. Policisti so bili na kraju dogodka od samega začetka in preprečili večji konflikt, poročajo hrvaški mediji.

BBB a few moments before the atack on Legia in Zagreb tonight. 03.08.2021 pic.twitter.com/MF0ay5lrJt — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 3, 2021

Poškodovanih naj ne bi bilo, spopad pa naj bi po poročanju hrvaških medijev začeli Poljaki, ki so v Zagreb prispeli z avtobusi bodisi z dopusta na Jadranu bodisi iz tujine.

"To je bila načrtna provokacija," še pišejo hrvaški portali, pred jutrišnjo tekmo kvalifikacij za ligo prvakov med Dinamom in Legijo.