Drama na letalu: moški udaril potnico in jo vlekel za lase #video

Še pred vzletom je na letalu letalske družbe Tunisair izbruhnil prepir med dvema potnicama. Vmešal se je moški, ki je eno od njiju zgrabil za lase in vlekel po letalu. Zaposleni so morali na pomoč poklicati varnostnike. Zaradi incidenta je prišlo do peturne zamude.