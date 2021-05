Brutalno pretepen: Izraelci tepli voznika, dokler ni krvav obležal na tleh #video

Množica judovskih izgrednikov je sinoči v izraelskem mestu Bat Yam napadla voznika, prepričani, da gre za Arabca, a lokalni mediji navajajo, da je bil voznik Izraelec.

Na posnetku je vidno, da so moškega tepli toliko časa, dokler ni ves krvav obležal na tleh, izraelski mediji pa navajajo, da je omenjeni voznik najprej poskušal povoziti podivjano množico.

A group of Israeli extremists violently attack a car driver and beat him after pulling him out of his vehicle in Bat Yam city pic.twitter.com/JJsFpDnTi2

Šlo je le še za en nasilni incident med številnimi judovsko-arabskimi spopadi v izraelskih mestih v zadnjih dneh, po začetku nemirov med Izraelom in Gazo, ki trajajo že od ponedeljka. O številnih spopadih poročajo tudi iz Loda, Haife in Akre.

Another angle of attack on Arab driver by Jewish mob in Bat Yam, Israel (also reported on Times of Israel website). Note: the caption here says driver was trying to flee, not intentionally hitting cars. https://t.co/aZMAEsUbhp