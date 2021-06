Takole sta sredi parlamenta stepla bolivijska poslanca #video

"Vsi so me prijeli in vlekli za hrbet," je novinarjem po spopadu dejal Antonio Colque. "Tega si ne smemo dovoliti," je dodal.

Pretep se je vnel po zelo ostri razpravi o političnem dogajanju v Boliviji v zadnjih letih, po tem ko so se po predsedniških volitvah leta 2019 vneli množični nasilni protesti v Senkati, zaradi česar je levičarski predsednik Evo Morales moral odstopiti. Očitali so mu, da je zmago na volitvah dobil z goljufijo, ko se je potegoval za svoj četrti mandat. Po enajstmesečni začasni vladi je oktobra na volitvah zmagal nekdanji gospodarski minister Luis Arce in Morales se je moral umakniti. Konservativno poslanko, Jeanine Anez, ki je prevzela krmilo začasne vlade, so poslali v zapor zaradi obtožb o sodelovanju pri protestih proti Moralesu.

V parlamentu so se včeraj kresala mnenja o legitimnosti te zgodovine, zmerjanje s kriminalci in morilci je bilo le še dodaten povod za pretep.

"Naj prenehajo izkoriščati bolečino Bolivijcev, ki so umrli v Senkati leta 2019," je povedal Henry Montero. Takrat je v protestih življenje izgubilo 33 ljudi.