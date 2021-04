Zaradi ogleda striptiza ob 50 tisoč dolarjev, njegov soigralec pretepen

Branilec Houston Rockets Kevin Porter Jr. si je kazen prislužil 19. aprila letos, ko po tekmi z Miamijem ni zdržal v hotelu, ampak se je odločil za ogled floridskih deklet v enem od striptiz barov. Pravila v ligi NBA pa igralcem prepovedujejo zbiranje v zaprtih prostorih, kjer je več kot 15 ljudi, pa tudi obisk barov, nočnih klubov in podobnih ponudb zabave.

Porter na nočnem izletu ni bil sam. Spremljal ga je soigralec Sterling Brown, ki se je zapletel celo v pretep pred barom. Kot poročajo ameriški mediji, je Brown po odhodu iz bara domnevno vstopil v napačno vozilo, na kar so potniki v avtomobilu odgovorili z nasiljem in košarkar jo je odnesel s poškodbami na glavi.

