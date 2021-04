Hvalnice legende na račun Dončića: Nima smisla risati s kredo po tabli

V košarkarskem svetu vsi govorijo o novi izjemni predstavi Luke Dončića, ki je k zmagi Dallas Mavericks nad Golden State Warriors s 133:103 prispeval kar 39 točk, in to v vsega treh četrtinah. Trener poraženega moštva Steve Kerr je razložil, da se v obrambi ne moreš pripravljati na slovenskega igralca, ker je zelo pameten košarkar in ima toliko orožij.

Po začetnem zaostanku z 11:12 je sledil izjemen niz Dallasa, ki se je končal po 28 zaporednih točkah, medtem ko domačim ni uspelo doseči nobene. Naredila se je razlika, ki so jo gostje na čelu z izvrstnim Luko Dončićem nadzirali vse do konca, ko je na semaforju pisalo 133:103 za Mavericks.

Slovenski košarkarski virtuoz je imel poseben večer. Tekmo je končal pri 39 točkah, osmih asistencah in šestih skokih. Vse to mu je uspelo v treh četrtinah. Zadnjo je namreč zaradi velikanske prednosti Dallasa presedel na klopi in se lahko odpočil za naslednje podvige. V tretji četrtini je dosegel 23 točk, kar je največ v njegovi karieri. Sedem izgubljenih žog tokrat ne bo nihče pogreval, saj je tlakoval pot k pomembni zmagi. Po podatkih ESPN je le za točko zgrešil rekord Dirka Nowitzkega, ki je v dresu Dallasa v 29 minutah igre dosegel 40 točk, kar se je zgodilo 3. marca 2012 proti Utah Jazz.

"Videti je bilo, kot da ni bil mogoč odgovor na to, kar je počel Luka"

Po slabi predstavi proti Sacramento Kings je bila današnja obliž na rano. "Vsi smo bili jezni, ker nismo dobro začeli tekme proti Sacramentu. Tokrat smo v obrambi odigrali odlično, celotna ekipa, kar je bil ključ do uspeha," je po tekmi razlagal Dončić.

"Povsem drugače je bilo kot dan prej. Noro je bilo. Videti je bilo, da ni bil mogoč odgovor na to, kar je počel Luka. Nič drugega kot nasmeh na obrazu po takšni tekmi," je bil zadovoljen nemški košarkar Maxi Kleber, ki je imel v zadnjem času nekaj težav s hrbtom.

Dončićeve tretje četrtine se je dotaknil tudi Dorian Finney-Smith: "Luka je igral sam. V tretji četrtini je naredil vse, kar je lahko. Samo sledili smo mu."

"Ni kaj risati"

Na eni strani je trener zmagovalnega moštva Rick Carlisle opeval zvezdnika Stepha Curry - dosegel je 27 točk - in govoril o tem, kako težko ga je pokrivati, na drugi pa je legendarni trener Steve Kerr, ki je bil kot igralec s Chicago Bulls in San Antonio Spurs petkrat prvak lige NBA ter trikrat kot trener z Golden State Warriors, pel hvalnice slovenskemu košarkarju. Poudaril je, da s kredo nikdar ne riše po tabli in kaže košarkarjem, kako zaustaviti Dončića: "Ni kaj risati. Luka je tako pameten. Ne veš, ali bo vrgel ali ne. Če potem zadene trojko s korakom nazaj, ti ne preostane drugega kot to, da mu stisneš roko in rečeš: 'Lep met.' Praktično ne moreš nič narediti."

Foto: Guliverimage

Dallas je z zmago ostal na šestem mestu zahodne konference, za ovratnik pa mu nenehno dihajo košarkarji Portlanda, ki zaostajajo le za zmago, imajo pa boljši medsebojni izkupiček. Za uvrstitev v končnico je treba biti med šestimi najboljšimi, saj bodo moštva od sedmega do desetega mesta čakale dodatne kvalifikacije za dve prosti mesti.

Mavericks morajo do konca rednega dela odigrati še enajst tekem. Naslednja je na vrsti v petek, ko bodo gostovali pri Detroit Pistons. "Moramo začeti zmagovalni niz," je jasen Carlisle.