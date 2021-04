Neverjetna noč čarovnika Dončića in ponižanje Curryjevih #video

Luka Dončić in celotna zasedba Dallas Mavericks so v pičlih 24 urah prikazali dva različna obraza. Poraz proti Sacarmento Kings je bil boleč, zato pa toliko slajša zmaga proti drugemu kalifornijskemu moštvu Golden State Warriors. Dončić je uprizoril pravi šov in se po treh četrtinah usedel na klop, saj ga moštvo ni več potrebovalo na parketu. Za zmago s 133:103 je prispeval kar 39 točk in zbral 8 asistenc ter 6 skokov. Predvsem je blestel v tretji četrtini, v kateri je dosegel neverjetnih 23 točk, Dallas pa je ključno delo opravil v prvi, ki jo je po delnem izidu 25:0 dobil s 36:12.

Po bolečem porazu proti Sacramento Kings so morali Luka Dončić in soigralci v manj kot enem dnevu misli usmeriti na Golden State Warriors in na enega od največjih zvezdnikov lige NBA Stepha Curryja, ki je sposoben natresti ogromno število točk in tudi sam rešiti tekmo. Na uvodu je pokazal, zakaj je temu tako. Zadel je osem od dvanajstih točk svojega moštva, ki je povedlo z 12:11.

Takrat ni nihče slutil, da bi se lahko zgodil neverjeten niz gostov. Košarkarji Dallasa so v noči na sredo odigrali povsem drugačno v obrambi. Kot je Dončić ob porazih v tej sezoni že večkrat izpostavil, sta v njihovi igri ključna energija in bolj čvrsta obramba. Dobesedno zaklenili so svoj obroč, saj Bojevnikom v nadaljnjih 8:40 prve četrtine niso dopustili, da bi dosegli koš. Na drugi strani so tekmečevega polnili kot za stavo. Delni izid 25:0 in rezultat 36:12 je bil pokazatelj, da je bilo v dvorani praktično le eno moštvo.

Moč Dallasa ni pojenjala niti v drugi četrtini, ki so jo dobili s 26:12, zato si lahko predstavljamo, kako turobno je bilo vzdušje v garderobi Golden Stata ob polčasu, ko so zaostajali z 29:62. Debelih deset minut niso dosegli točke. Toliko, kolikor traja četrtina v Evropi. Slovenski zvezdnik je bil do tega trenutka s 16 točkami najboljši strelec tekme, kot je to že nekako v navadi, pa je imel težave pri metih za tri točke – zadel je le enega iz šestih poizkusov. S štirimi asistencami in skoki je nakazal, da bi lahko po daljšem obdobju spet govorili o trojnem dvojčku.

Dallasu se v nobenem primeru ni poznala odsotnost dveh članov prve peterke Kristapsa Porzingisa in Josha Richardsona. Obramba je bila tista, ki je dvignila četo Ricka Carlisleja v napadu, gostitelje pa v prvem polčasu prisilila k 12 izgubljenim žogam.

V tretji četrtini je Dončić stopil na piedestal. Uprizoril je šov, v katerem so uživali ljubitelji košarke. Iz tira ga niso vrgle niti izgubljene žoge, ki jih je zbiral na svojem računu – na koncu jih je imel sedem. Roko je naravnal tudi pri metih za tri točke. V tem delu igre je bil nezaustavljiv. Dosegel je kar 23 točk, od tega tri trojke, in bil pri 39 točkah – ob tem je imel še 8 asistenc in 6 skokov. Če takrat ni bilo več govora o trojnem dvojčku, je bilo v zraku vprašanje, ali bi lahko padel njegov osebni strelski rekord, ki znaša 46 točk. A je bilo ob gromozanski prednosti Dallasa s 103:64 jasno, da mu bo Carlisle namenil zaslužen počitek. V zadnji četrtini tako ni več stopil na parket.

Njegovo čarobno predstavo si je na digitalnem zaslonu nameščenem v dvorani ogledala tudi 92-letna Dee Meyer, ki je bila zagotovo navdušena nad potezami slovenskega košarkarja, pa čeprav je njeno moštvo doživelo veliko ponižanje. Dallas je preskočil Golden State s kar 133:103, Dončić pa je dobil tudi strelski dvoboj proti Curryju z 39:27.

S skalpom proti Warriors so Mavericks ostali na šestem mestu zahodne konference, ki še neposredno pelje v končnico - ekipe od sedmega do desetega mesta bodo morale odigrati dodatne kvalifikacije za dve prosti mesti. Zmago več imajo od Portlanda, ki je bil ponoči prav tako uspešen, a ima slednji v dvobojih z Dallasom boljši medsebojni izkupiček. Do konca rednega dela bodo Dončić in druščina odigrali še enajst tekem. Najprej jih v petek čaka novo gostovanje. Nasproti jim bo stala zasedba Detroit Pistons, ki je četrto najslabše moštvo v ligi. A imajo proti tovrstnim tekmecem košarkarji iz teksaškega mesta kar nekaj težav.

"Golden State ima dobro ekipo. Zaigrali smo bolj čvrsto. Drugače kot na zadnji tekmi, na kateri smo doživel padec," je ob zmagi povedal Dončić in se še obrnil proti zaključku rednega dela lige: "Izboljšati moramo več stvari. Končnica je druga zgodba. Do konca rednega dela bomo skušali zmagati na vsaki tekmi. Narediti moramo vse, kar je v naši moči."

Liga NBA, 27. april Boston Celtics : Oklahoma City Thunder 115:119

Brown 39, 11 sk., Pritchard 28; Dort 24, Bazley 21, 10 sk., Roby in Jerome 15.



Indiana Pacers : Portland Trail Blazers 112:133

Brissett 18, 10 sk., Brogdon 18; Simons 27, Lillard 23, 6 as., McCollum 20



Charlotte Hornets : Milwaukee Bucks 104:114

Graham 25, 6 as., Bridges 21, 10 sk., 6 as.; Antetokuounmpo 29, 12 sk., 8 as., Lopez 22



Toronto Raptors : Brooklyn Nets 103:116

Lowry 24, Anunoby 21, 6 as. in sk.; Green 22, 8 sk., Durant 17, 10 sk., Griffin 17



Houston Rockets : Minnesota Timberwolves 107:114

Olynyk 28, 9 sk., 5 as., Wood 24, 18 sk., 5 as.; Towns 31, 7 sk., 5 as., Hernangomez 22, Edwards 19



Golden State Warriors : Dallas Mavericks 103:133

Curry 27 (met iz igre 9/18, od tega trojke 5/9), Mulder 26; Luka Dončić 39 (met za 3 4/10, za 2 11/13, prosti meti 5/5), 6 sk., 8 as., 2 ukr. žogi, 7 izg. žog v 28 min., Finney-Smith, Melli in Hardaway jr. 13

