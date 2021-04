Dončić pred tekmo prejel nagrado, nato sledilo razočaranje

Dallas Mavericks so morali še drugič v dobrem tednu priznati premoč ekipi z najslabšo obrambo v ligi NBA. Sacramento Kings so trn v peti ekipi Luka Dončića. Pred tekmo je bil pod vprašajem nastop slovenskega igralca, ki je prejel nagrado za najboljšega košarkarja v zahodni konferenci v prejšnjem tednu. Na koncu so mu prižgali zeleno luč. Približal se je trojnemu dvojčku (24 točk, 8 asistenc in 7 skokov), a je bilo to premalo za zmago Dallasa (106:113). V pestri noči je Goran Dragić začel tekmo Miamija v prvi peterki, na domačih tleh pa nepričakovano izgubil proti Chicago Bulls (102:110). Zato pa se je nove zmage razveselil Vlatko Čančar, ki je prav tako stopil na parket.

Seznam košarkarjev pri Dallas Mavericks, ki so bili negotovi za obračun s Sacramento Kings, je bil dolg. Navijače teksaškega moštva je najbolj zanimalo, ali bodo na delu videli slovenskega košarkarskega virtuoza Luko Dončića. Prvi mož Dallasa je imel že na zadnji tekmi proti LA Lakers težave z levim komolcem. Ob koncu prvega polčasa se je prejel za roko, nato pa se je videlo, da je imel pod kompresijskim rokavom dva obliža, ki sta pokrivala rano.

Luka se je v nadaljevanju vrnil in pomagal Dallasu, da je drugič zapored premagal Lakers. Prav zaradi levega komolca je bil sprva pri njem zapisan vprašaj za tekmo s Kings, a je zdravniška služba sanirala poškodbo in spet se mu je oder, na katerem najbolj uživa, odprl.

Dončić prejel nagrado za najboljšega košarkarja preteklega tedna Foto: Reuters Pred tekmo je postalo jasno, da so Luko Dončića izbrali za najboljšega košarkarja v zahodni konferenci v prejšnjem tednu. Ekipi je s povprečjem 26 točk, 10 asistenc in 9 skokov pomagal do treh zmag - na vzhodu je nagrada romala v roke Bradleyja Beala, ki je v povprečju dosegal 31,3 točke in 5,8 skoka na tekmo. Njegov Washington je dobil vse štiri obračune - ponoči je bi bil Beal s 45 točkami spet zelo razpoložen, a je njegovo moštvo po podaljšku izgubilo proti San Antoniu. Dončić je z novim dosežkom na Dallasovi lestvici skočil na drugo mesto. Štirikrat v karieri - trikrat v tej sezoni - je bil izbran za najkoristnejšega igralca tedna. Na prvem mestu je Dirk Nowitzki, ki mu je tovrstni podvig uspel šestnajstkrat. Lahko pa izenači rekord Nemca iz sezone 2009/10, ko je bil štirikrat izbran za najboljšega košarkarja tedna.

Pri Dallasu je bil vprašljiv nastop celotne prve peterke. Na koncu trener Rick Carlisle ni mogel računati na Kristapsa Porzingisa (gleženj), Josha Richardsona (stegenska mišica) in JJ Redicka (težave s peto), medtem ko sta Maxi Kleber in Dorian Finney-Smith stisnila zobe in zaigrala - Nemec je zaradi težav s hrbtom lahko odigral le deset minut.

A so bili oslabljeni tudi domači. Zaradi okuženosti s covid-19 je manjkal prvi strelec De'Aron Fox, Marvin Bagley III je že več kot mesec izven pogona, na parket ni stopil niti center Hassan Whiteside.

Slab uvod v tekmo

Prvi mož stroke pri Mavericks ni bil zadovoljen s pristopom košarkarjev na začetku tekme, saj so domači povedli z 10:2. Po slabih treh minutah je že moral vzeti minuto odmora. Obramba ni bila na ravni, kot so jo kazali igralci Dallasa na zadnjih dveh tekmah proti LA Lakers. Domačim so puščali preveč odprtega prostora in posledično so deževale trojke. Do naskoka z 31:13 so jih dosegli kar sedem.

Preobrat je sledil v drugi četrtini, v kateri sta se razigrala Trey Burke in Boban Marjanović. Skupaj sta prispevala 25 točk. Slednji je dobro izkoriščal podaje Dončića, ki je bil v tem delu igre z desetimi točkami prav tako razpoložen. Dallas se je prav po njegovi trojki približal na 47:50, vendar so domači do polčasa spet pobegnili na 59:52.

Dallas vodil le trikrat, na koncu nov poraz proti ekipi z najslabšo obrambo v ligi

Slovenski košarkar je s trojko v začetku drugega dela dal upanje za morebiten preobrat. Najprej je znižal na 58:61, z novim uspešno izvedenim metom izza črte 7,25 m pa ekipi poravnal pri 61:61. Že v naslednjem napadu je Dallas prvič na tekmi povedel in pozneje še pri 65:63. Na veselje domačih navijačev so košarkarji Sacramenta spet prevzeli pobudo in pobegnili na +8 (87:79).

Foto: Guliverimage

Dallasu je nato uspelo zrežirati delni niz 13:4 za vodstvo z 92:91, ki pa je bilo tudi zadnje. Dončić je bil v zadnji četrtini spet hladen, čeprav je po tretji kazalo, da bi lahko prišel do trojnega dvojčka. Takrat je bil pri 19 točkah, osmih asistencah in sedmih skokih. Obračun je končal pri 24 točkah, osmih asistencah in sedmih skokih, imel ob tem še štiri izgubljene žoge, izgubil pa je tudi njegov Dallas.

Še drugič v dobrem tednu proti ekipi z najslabšo obrambo v ligi. In proti Kings se bodo Mavericks pomerili še 3. maja, medtem ko jih nov preizkus čaka že v noči na sredo, ko bodo gostovali pri Golden State Warriors.

"Ne vem, ne vem, a se je zgodilo že na veliko tekmah. Ne vem, kaj bi rekel," je Luka odgovoril na opazko, da so s košarkarji spet prikazali premalo energije na terenu.

Dragić v prvi peterki, nepričakovan poraz Miamija

Goran Dragić je dvoboj s Chicago Bulls začel v prvi peterki, a ni mogel računati na pomoč Kendricka Nunna in Tylerja Herra, kar se je v igri Miamija poznalo. Zlasti pri metih za tri točke, ki jih slednja znata zadeti. Košarkarji s Floride so proti Chicagu, s katerim so se pomerili pred dnevi in zmagali, zadeli le 7 trojk iz 36 poizkusov. Tudi Dragić je zgrešil vse tri mete za tri točke, največ pa Duncan Robinson, ki je bil natančen le enkrat - na koš je vrgel sedemkrat.

Goran Dragić je tekmo s Chicagom začel v prvi peterki, a moral na koncu priznati premoč tekmecu. Foto: Guliverimage

Miamiju ni pomagala niti dobra igra Jimmyja Butlerja. Zaustavil se je pri 33 točkah. Kapetan zlate slovenske reprezentance je bil sicer raznovrsten in v statistiko vpisal sedem asistenc in šest skokov, a je bilo to premalo, da bi drugič zapored padel Chicago, pri katerem sta bila najbolj razpoložena Črnogorec Nikola Vučević in Nemec Daniel Theis s 24 točkami in 11 skoki oziroma 23 točkami in 12 skoki.

Denver Nuggets Vlatka Čančarja je proti Memphisu dobil prav vse četrtine, najvišjo razliko pa so si priigrali v zadnji, ki so jo dobili s 35:21. Na koncu je priložnost za igro dobil tudi slovenski reprezentant, ki je v štirih minutah zadel en met iz igre. Najboljša strelca pri zmagovalnem moštvu sta bila Michael Porter jr. z 31 točkami in osrednji kandidat za naziv MVP rednega dela sezone Nikola Jokić. Srbski košarkar je k uspehu Denverja prispeval 24 točk, 15 skokov in 5 asistenc.

Liga NBA, 26. april Detroit : Atlanta Hawks 100:86

Grant in Jackson 18; Bogdanović 17 Orlando Magic : Los Angeles Lakers 103:114

Harris 17; Schröder 21, 10 as., Davis 18, 8 sk., Harrell 18 Philadelphia 76ers : Oklahoma City Thunder 121:90

Embiid 21, Simmons 12, Harris in Howard 11; Jerome 22 Washington Wizards : San Antonio Spurs 143:146 /po podlajšku/

Beal 45, Westbrook 22, 14 as., 13 sk.; DeRozan 37, 10 as., Murray 25, 17 sk., 5 as., Johnson 21 New York Knicks : Phoenix Suns 110:118

Rose 22, 6 sk. in as., Randle 18, Bullock in Barrett 17; Booker 33, Bridges 21, Paul 20, 6 as. Toronto Raptors : Cleveland Cavaliers 112:96

Siakam 25, Anunoby 20, Flynn 18; Okoro 20 New Orleans Pelicans : Los Angeles Clippers 120:103

Williamson 23, Ball 18, 9 sk., 7 as., Bledsoe 18; Mann 17, Cousins 16, 11 sk. Miami Heat : Chicago Bulls 102:110

Butler 33, 8 sk., 5 as., Adebayo 23, Dragić 8 (met za 3 0/3, za 2 3/6, prosti meti 2/2), 7 as., 6 sk., 3 ukr. žoge, 1 izg. žoga v 35 min.; Vučević 24, 11 sk., Theis 23, 12 sk., 5 as. Minnesota Timberwolves : Utah Jazz 105:104

Russell 27, 12 as., Towns 21, 11 sk.;Conley 26, 9 sk., 7 as., Gobert 18, Denver Nuggets : Memphis Grizzlies 120:96

Porter jr. 31, Jokić 24, 15 sk., 5 as., Čančar 2 (met za 2 točki 1/1) v 4 min.; Morant 27, 6 sk. in as. Sacramento Kings : Dallas Mavericks 113:106

Holmes 24, Barnes 19, Haliburton 14, 10 as., 5 sk.; Dončić 24 točk (met za 3 4/12, za 2 4/8, prosti meti 4/6) 7 sk., 8 as., 4 izg. žoge v 38 min., Hardaway jr. in Burke 19

