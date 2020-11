Morales se je vrnil v Bolivijo

Nekdanji levičarski predsednik Bolivije Evo Morales, ki se je po lanskih volitvah zatekel najprej v Mehiko in nato v Argentino, se je po zmagi "svojega" kandidata na volitvah danes iz izgnanstva vrnil v domovino. Do meje ga je pospremil argentinski predsednik Alberto Fernandez.

"Nisem dvomil, da se bom vrnil, ampak nisem vedel, da bo tako kmalu," je povedal Morales, preden je prečkal mejo. Zahvalil se je Fernandezu, saj da mu je rešil življenje. Morales je namreč v Argentini preživel 11 mesecev.

Zamerili so mu avtoritarnost in sporne metode dela

Nekdanji predsednik bo predvidoma zdaj v karavani obiskal še več vasi in območij, kjer ostaja zelo priljubljen. Že ob meji ga je pričakalo več sto ljudi, ti so že od jutra čakali, da so ga lahko pozdravili. V Boliviji je oktobra v prvem krogu predsedniških volitev prepričljivo zmagal Moralesov nekdanji minister za gospodarstvo Luis Arce, ta je na položaj zaprisegel v nedeljo.

Moralesu, ki je Bolivijo vodil 14 let ter naredil veliko za odpravo revščine v državi in izboljšanje položaja prvobitnih prebivalcev, so številni zamerili njegovo avtoritarnost in sporne metode dela. Državo je bil prisiljen zapustiti po zmagi na lanskih predsedniških volitvah, ki je sprožila množične nasilne proteste in so jo zaradi očitkov o volilnih prevarah razveljavili.

Nekdanjega predsednika sicer v domovini čaka aretacija: med drugim ga začasna desna vlada obtožuje terorizma oziroma vodenja protivladnih protestov iz tujine, preiskujejo pa ga tudi zaradi očitkov o posilstvu mladoletnice. Morales vse obtožbe zavrača kot del "umazane vojne", ki jo vodijo proti njemu, piše STA.