Bolivijske prostitutke so se znašle v težavah #video

V Boliviji, eni najrevnejših južnoameriških držav, so zaradi širjenja koronavirusa uvedli policijsko uro in zaprtje večine poslovnih obratov. Tovrstni ukrepi so med drugim močno prizadeli tamkajšnje prostitutke, saj so javne hiše, v katerih ponujajo svoje storitve, zaprle vrata, spolne delavke pa so ostale brez že tako skromnega zaslužka.