Brata Andrew in Tristan Tate, spletna vplivneža z dvojnim britanskim in ameriškim državljanstvom, sta se v petek iz ZDA vrnila v Romunijo, kjer sta obtožena več kaznivih dejanj, vključno s spolnimi zlorabami in trgovino z ljudmi. V ponedeljek naj bi se zglasila na sodišču, kot sta dejala, pa sta se vrnila, ker "nedolžni ljudje ne bežijo".

"Vrnila sva se, da bi dokazala svojo nedolžnost," je novinarjem dejal Andrew Tate, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem je na družbenem omrežju X zapisal, da je porabil "185 tisoč dolarjev za zasebno letalo, da je preletel Atlantik in podpisal kos papirja v Romuniji".

Iz Romunije sta brata Tate odšla konec februarja, potem ko so jima kljub še vedno trajajoči preiskavi omogočili odhod iz države. Kljub temu sta se dolžna zglasiti na poziv sodišča v Romuniji, kjer se bo predvidoma v ponedeljek nadaljevalo sojenje, poroča AFP.

Romunijo sta lahko zapustila po tem, ko so oblasti odpravile odlok, ki jima je to prepovedoval. Tožilstvo v Romuniji je ob tem sporočilo, da se kazenski postopek zoper njiju nadaljuje.

Njuno izpustitev so po navedbah časnika Financial Times omogočili pritiski na romunske oblasti, ki so že nekaj časa prihajali iz Washingtona, vključno s posredovanjem nekaterih visokih uradnikov administracije predsednika Donalda Trumpa. Podporo sta brata Tate, predvsem Andrew, redno prejemala tudi v skrajno desnih medijih in na družbenih omrežjih.

V začetku marca je kazensko preiskavo zoper njiju sprožil tudi floridski tožilec James Uthmeier. "Florida ne tolerira ljudi, ki zlorabljajo ženske in dekleta. Tega ne bomo dovolili," je povedal Uthmeier in dodal, da je njegov urad že izdal več nalogov za preiskavo in sodnih pozivov.

Andrew Tate Foto: Twitter/Daily Loud Andrew Tate, 38-letni nekdanji profesionalni kickbokser in kontroverzni spletni vplivnež, je širšo prepoznavnost dosegel leta 2016, ko je nastopil v britanskem resničnostnem šovu Big Brother. Nato si je skozi leta zgradil mrežo več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih. Večinoma gre za mlade moške, ki jim je Tate med drugim prodajal spletne tečaje o tem, kako obogateti in kako biti "pravi moški". Britanski vplivnež, ki se je tudi sam označil za seksista in mizogina, je znan po provokativnih komentarjih in ponižujočem odnosu do žensk.

Tate je v Veliki Britaniji obtožen spolne zlorabe, v Romuniji pa ga – skupaj s 36-letnim bratom Tristanom in dvema romunskima državljankama – preiskujejo zaradi posilstva, trgovine z ljudmi in pranja denarja. Brata naj bi leta 2021 v Romuniji ustanovila kriminalno združbo za prostitucijo, ki je delovala tudi v drugih državah, vključno z ZDA in Združenim kraljestvom. Žrtve naj bi zvabila v prostitucijo z lažnimi obljubami, je še poračala STA.