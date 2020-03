Če ostanete doma, lahko preprečite 59 tisoč okužb #vŽivo

Nekateri ljudje še vedno ignorirajo navodila pristojnih, da je v teh časih nujno ostati doma in se ne družiti z drugimi ljudmi. Če se vam to zdi težko, preberite članek o tem, da morajo otroci s posebnimi potrebami tako živeti mesece in celo leta , ali pa poslušajte profesorja, ki pravi, da lahko s tem preprečite 59 tisoč okužb.

Profesor in specialist intenzivne nege Hugh Montgomery je britanski televiziji Channel 4 v informativni oddaji Dispatches na preprost način razložil, zakaj je v teh tednih tako pomembno, da posameznik zdaj misli na celotno družbo in zaradi šibkejših ostane doma.

Začel je s primerjavo z gripo, pri kateri lahko ena oseba okuži 1,3 ali 1,4 človeka. Če se to ponovi desetkrat, je lahko ena oseba odgovorna za 14 okuženih ljudi. Pri koronavirusu pa je to precej hujše, saj je covid-19 "veliko, veliko bolj nalezljiv", je razložil.

"Vsaka oseba, okužena s koronavirusom, ga prenese na tri ljudi, kar se ne zdi velika razlika, a če vsak od teh treh prenese okužbo na nadaljnje tri in se to ponovi desetkrat, je ta oseba kriva za 59 tisoč okužb."

Če bi ta oseba torej ostala doma v samoizolaciji in upoštevala navodila pristojnih, bi lahko vse to preprečila. Profesor je pri tem še poudaril, da se simptomi ne pokažejo pri vseh enako, da se nekateri lahko počutijo zgolj slabotno in tega, da so okuženi s covid-19, sploh ne vedo. Še vedno pa lahko širijo okužbo.

Zdaj je čas, da smo družbeno odgovorni in zaradi preostalih ostanemo doma. Foto: Getty Images

Neodgovornost lahko preobremeni sistem

"Nekateri od njih bodo potrebovali zdravstveno pomoč, kjer bodo deležni primerne oskrbe, in tukaj nastane problem," še razlaga. Večina bolnišnic ima namreč omejena sredstva za pomoč bolnikom, omejeno število zdravnikov in medicinskih sester. "Če bo primerov preveč, v bolnišnicah ne bodo več mogli primerno skrbeti za težje primere."

Novinar ga pri tem vpraša, ali lahko to pomeni konec sveta, na kar Montgomery odgovori, da ne bo olepševal: "Za veliko število ljudi bo postalo hudo in grozno, ampak resno bo zbolelo malo ljudi, še manj jih bo potrebovalo intenzivno nego, a veliko teh življenj lahko rešimo."

Če misliš, da ni tako pomembno, če zboliš za gripo, si zapomni, da ne gre zate, gre za vse preostale.

Če kdaj, potem je zdaj izjemno pomembno, da ostanete doma in gibanje v javnosti omejite na nakupe živil ali zdravil. Druženje s prijatelji in družino bo počakalo.

Morda vas bo k temu, da se ne družite, spodbudil tudi videoposnetek, ki na zanimiv način prikazuje, zakaj je prekinitev družbenih stikov ključnega pomena za preprečevanje novih okužb s koronavirusom.

Preverite tudi: