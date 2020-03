Za vse, ki dvomijo: to so prizori iz Italijanskih bolnišnic #video

Da so razmere slabe, te dni nenehno opozarja italijansko zdravstveno osebje. Bolnišnice so preobremenjene, prav tako pa primanjkuje kadra in zaščitnega materiala.

Za vse, ki dvomijo v resničnost situacije

Na situacijo v zdravstvu je opozoril tudi uporabnik Twitterja Tom Grundy, ki je na omenjenem družbenem omrežju objavil posnetek, na katerem je razvidna prenatrpanost prostorov v eni izmed tamkajšnjih bolnic. "Šokantni posnetki v Italijanski bolnišnici za vse vaše znance, ki okužbe s koronavirsom covid-19 ne jemljejo resno," je ob posnetku pripisal uporabnik.

Kot je za oddajo Planet 18 povedala Nina Kohne, slovenska manekenka v Italiji, so bolnišnice prenatrpane, prostora ni niti za postelje za intenzivno nego. "Kdor resnično potrebuje respirator oziroma intenzivno nego, mora biti bitko s časom, ali se bo sprostila kakšna postelja, torej ali bo kdo umrl ali ozdravel," je še dejala Kohnetova in nadaljevala, da si ne more predstavljati stiske ljudi, ki delajo v bolnišnicah, in stiske bolnikov, ki čakajo na ozdravitev ali smrt.

Pogovor s Kohnetovo si lahko pogledate v prispevku spodaj: