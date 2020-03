Italija: porast števila okuženih se počasi umirja

V Italiji je danes število vseh potrjenih okužb z novim koronavirusom naraslo na 31.506, kar je 12,6 odstotka več kot v ponedeljek. Pred tem so dnevno beležili tudi od 17- do 21-odstotno rast okužb. Število mrtvih zaradi covida-19 pa je naraslo na 2.503.

V zadnjem dnevu so v Italiji zabeležili 345 smrti, kar je manj kot v preteklih dneh. Potrdili so 2.989 novih okužb. Čeprav je število okuženih in mrtvih v porastu, se je hitrost upočasnila v primerjavi s prejšnjimi dnevi. Se je pa za okoli 11 odstotkov povečalo število ljudi na intenzivni negi, teh je sedaj 2.060, piše STA.

Samoizolacija za vse, ki pridejo v državo

V Italiji je stopnja smrtnosti okoli osem odstotkov, kar je precej višje v primerjavi z drugimi državami. Aktivno okuženih je 26.062, pozdravilo pa se je 2941 ljudi. Italijanske oblasti so preventivno uvedle obvezno samoizolacijo za vse, ki pridejo v državo. Izjema so osebe, ki bodo v državi do 72 ur in tiste, ki lahko dokažejo delovno obveznost v državi. Ukrep bo v veljavi do 25. marca, poroča STA.