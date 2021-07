Pretep sredi križišča v Ljubljani, policisti prosijo za pomoč

Policisti so včeraj obravnavali dogodek, ki se je zgodil včeraj nekaj pred 9. uro v križišču Verovškove in Černetove ulice v Ljubljani. V dogodku je prišlo do spora med pešcem in voznikom osebnega vozila, pri čemer je pešec večkrat udaril voznika v glavo in mu povzročil hude telesne poškodbe, kraj pa zapustil v smeri Drenikove ulice.