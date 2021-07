20-letniku za načrtovanje strelskega pohoda osem mesecev pogojne kazni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče je danes na osem mesecev pogojne kazni obsodilo 20-letnega moškega, ki je načrtoval strelski pohod v javnih ustanovah. Krivdo je priznal, sodišče pa mu je naložilo osem mesecev pogojne zaporne kazni in enkrat tedensko psihiatrično pomoč.

Domen Gašperin, ki je prek temnega spleta naročil orožje, najverjetneje za morilski strelski pohod, danes pred sodnico: "Priznavam krivdo! Ne želim pa odgovarjati na vprašanja." Obtožnica ga bremeni le prometa z orožjem. pic.twitter.com/WdyXi8FGyD — Vitomir Petrović (@VitomirPetrovic) July 15, 2021

Policija mu je sicer očitala načrtovanje maščevalnega strelskega pohoda, tožilstvo pa ga je preganjalo zaradi nedovoljenega prometa z orožjem, poroča 24ur.

Orožje želel naročiti prek temnega spleta

Kot smo poročali, naj bi 20-letnik aprila iz maščevanja nameraval postreliti nekdanje sošolce in nekatere učitelje. Orožje je poskušal kupiti prek temnega spleta, in sicer polavtomatsko pištolo znamke Glock in avtomatsko strelno orožje znamke Remington, ki ga uporabljajo tudi varnostni organi za bojevanje, vse skupaj v vrednosti pet tisoč evrov.

Orožje je bilo ob zasegu v mikrovalovni pečici, v paketu pa je bilo na poti iz ZDA v Slovenijo. Zaseg orožja na območju ZDA je opravil urad za domovinsko varnost ZDA, o čemer je obvestil slovensko policijo.