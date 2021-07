Primer 20-letnika, ki je načrtoval streljanje: zaslišan psihiater #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kranjskem okrožnem sodišču pa se je danes nadaljevalo sojenje 20-letniku iz Krope, ki naj bi aprila iz maščevanja nameraval postreliti nekdanje sošolce in nekatere učitelje. Ali je bil med nakupom pet tisoč evrov vrednega orožja prek temnega spleta in načrtovanjem strelskega napada neprišteven, psihiater javnosti ni razkril. Dvajsetletnik, ki pripor prestaja v psihiatrični bolnišnici in se je v sodno dvorano javil prek videopovezave, krivde ni priznal. Kakšna bo torej kazen? Bo obrambi uspelo dokazati neprištevnost?