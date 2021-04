Kako so domačini opisovali osumljenca, ki je načrtoval strelski pohod #video

Med prebivalci Krope je včerajšnje razkritje, da je njihov sokrajan, komaj 20-letni Domen Gašperin, načrtoval krvav strelski pohod, udarilo kot strela z jasnega. Policiste so videli, a kaj več niso izvedeli.

Sicer pa policijska preiskava ni minila popolnoma neopažena. V kraju s komaj 800 prebivalci so kriminaliste v civilu takoj ločili od morebitnih turistov. In to kar teden dni pred zadnjo akcijo.

"Saj se je videlo, da so bili tu neznani ljudje, da so se sprehajali naokoli. Ker se po navadi turisti ne sprehajajo ves dan po takih lokacijah. Saj pridejo, a ravno ves dan ne sedijo tukaj," je povedal prebivalec Krope Anže Udir.

Med hišno preiskavo našli seznam oseb, ki jim je želel škodovati

Med glavnimi tarčami strelskega pohoda naj bi bili učitelji v Osnovni šoli Staneta Žagarja, tudi nekateri nekdanji sošolci. Foto: Printscreen PlanetTV Zadnjo akcijo so izvedli pred štirimi dnevi, natanko ob štirih popoldne so dvorišče pred osumljenčevim domom napolnili policijski avtomobili. "Šel sem iz stanovanja po meso, tu pa kup policije. Ko sem jih videl, sem prebledel ... Šli so v stanovanje, ga odpeljali, vse preiskali," je za Planet TV povedal sosed Omar Ilmić.

Ravno med hišno preiskavo naj bi kriminalisti našli tudi seznam, na katerem naj bi bile poimensko navedene osebe, ki se jim je želel med strelskim pohodom, ki ga je načrtoval, maščevati za domnevno trpinčenje v mladosti. Seznam po neuradnih informacijah 24ur obsega deset strani.

Med glavnimi tarčami strelskega pohoda naj bi bili učitelji v osnovni šoli Staneta Žagarja v Lipnici, ki jo je obiskoval, kot tudi njegovi nekdanji sošolci.

Le izjemnemu delu ameriških varnostnih organov se lahko zahvalijo, da danes šola ni zavita v črnino. O vzrokih, ki naj bi sprožili takšno jezo, njegova mati ni želela govoriti.

Osamljen, samotar ...

Sokrajani, tudi ti, ki ga poznajo že od rojstva, ga opisujejo na skoraj identičen način. "Super fant je bil. Nobenemu nič, pozdravljal je. Vseskozi je bil ... Sam, osamljen. Doma je bil." "Pozdravil je, preostalo pa, da bi ga videl s kakšno družbo, to pa nikoli. Pa še to, pozdravil je in gledal v tla. Bolj tak samotar je bil, bom rekel."

Ravno zapiranje vase in izogibanje stikom z ljudmi sta znaka, da je nekdo tik pred tem, da izbruhne. In takšnim je lahko trenutna epidemija zadosten sprožilec, pojasni varnostni strokovnjak. "Da je to stanje neke jeze, ki je lahko dolgotrajno in je lahko impulzivno. In nekaj takega se je ravno dogajalo v bolnišnici Izola. V Sloveniji smo se s takimi podobnimi primeri srečevali," je dejal varnostni strokovnjak Marjan Miklavčič.

"Beži, skrij se, bori se"

"Zapiranje vase in izogibanje stikom z ljudmi sta znaka, da je nekdo tik pred tem, da izbruhne," je dejal Marjan Miklavčič. Foto: Printscreen PlanetTV Čeprav so tokrat orožje prestregli tuji varnostni organi, pa zasegi naše policije pričajo, da je to tudi pri nas precej lahko dobavljivo, opozarja Miklavčič. Ker bi se kaj podobnega izolskemu strelskemu pohodu, ko sta pod streli umrla zdravnik in policist, v resnici kaj kmalu lahko tudi ponovilo, si je treba zapomniti tri glavna pravila.

"Beži, skrij se in pa seveda bori se. Na koncu, če ne moremo ubežati in če naše skrivanje ni uspešno, se seveda moramo boriti. Torej, borimo se za življenje," je še dodal Miklavčič.

Čeprav se je med Gašperinovimi tarčami zaradi njegovega nagibanja k satanističnim kultom menda znašla celo cerkev na Brezjah, pa na seznamu ni bilo učiteljev iz Osnovne šole Antona Janše, šole za otroke s posebnimi potrebami v Radovljici, kamor se je prepisal iz Lipnice.