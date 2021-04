Štirje mrtvi v napadu na kliniki pri Berlinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kliniki v Potsdamu pri Berlinu so odkrili štiri umorjene ljudi, en človek pa je huje poškodovan.

Policisti so prijeli 51-letno žensko, zaposleno na kliniki. Motiv za nasilno dejanje še ni znan, je sporočila policija, ki identitete prijete ženske ne razkriva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Skupno smo v več sobah našli štiri ljudi s smrtnimi ranami in še eno hudo ranjeno osebo," je v izjavi za javnost sporočila tamkajšnja policija. Začetna preiskava je pokazala, da so ljudje umrli "zaradi uporabe izjemne sile", so še pojasnili.

Še vedno ni jasno, kaj se je pravzaprav dogajalo na kliniki. Prvi reševalci in policisti so na kraj dogodka prišli nekaj pred 21. uro v sredo zvečer. Berlinski časnik Tagesspiegel poroča, da so bili žrtve bolniki na kliniki, poroča STA.

