V vrtcu na Kitajskem ubita dva otroka

Napadalca v mestu Beiliu so po dogodku prijeli, več podrobnosti pa za zdaj ni znanih, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Na Kitajskem pogosto prihaja do podobnih napadov na vrtce ali šole. Napadalci imajo pogosto psihične težave ali pa je njihov motiv maščevanje, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V številnih ustanovah so zato močno poostrili varnost in predvsem preprečili, da bi v stavbe, v katerih so vrtci ali šole, lahko vstopale druge osebe, razen staršev. Kljub temu še vedno prihaja do takih tragičnih dogodkov, poroča STA.

