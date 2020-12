V napadu z nožem v Haagu več ranjenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V napadu z nožem in požaru v supermarketu v nizozemskem Haagu so bili danes ranjeni trije tam zaposleni, je sporočila nizozemska policija. V povezavi z incidentom so kasneje aretirali 43-letnega moškega. Policija ocenjuje, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi šlo za terorizem.

Policija je na Twitterju zapisala, da so se nujne službe odzvale na poziv v zvezi s poročili o napadu z nožem in požaru v supermarketu na ulici s trgovinami Grote Markt, poročanje francoske tiskovne agencije AFP navaja STA.

V napadu so bili zabodeni trije zaposleni v trgovini, dva so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, je še navedla policija. V bolnišnico pa so zaradi vdihavanja dima odpeljali tudi tri policiste.

Po incidentu so v obsežni iskalni operaciji, v kateri so sodelovali tudi helikopterji in psi, aretirali 43-letnega moškega, še poroča STA.