Brez izpita trčil v drug avtomobil in se prevrnil na streho

Na gorenjski avtocesti je popoldan prišlo do prometne nesreče, na PU Kranj pozivajo k zbranosti, odgovorni udeležbi v prometu in upoštevanju prometnih pravil.

Voznik osebnega avtomobila je ob 14.25 med vožnjo po gorenjski avtocesti v smeri Karavank trčil v drugo vozilo in se prevrnil na streho. Za povzročitelja nesreče, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, je bil odrejen strokovni pregled.

V prometni nesreči, zaradi katere je bil nekaj časa oviran promet na gorenjski avtocesti med galerijo Moste in priključkom Lipce v smeri Karavank, je po do zdaj preverjenih podatkih nastala samo materialna škoda.

Proti vozniku poteka postopek, so sporočili s Policijske Uprave Kranj in pozvali k zbranosti, odgovorni udeležbi v prometu in upoštevanju prometnih pravil.