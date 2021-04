Zahtevno reševanje huje poškodovanega padalca na strmem gozdnem pobočju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranjski gorski reševalci in policijski helikopter so imeli včeraj popoldan zahtevno akcijo reševanja ponesrečenega padalca nad Ambrožem pod Krvavcem.

Malo po peti uri popoldan so bili kranjski gorski reševalci obveščeni o nesreči padalca. Ta se je huje poškodoval in se je nahajal v strmem gozdu na pobočju Lukenjskega grabna. Gorski reševalci so ga oskrbeli, nato pa je bil s policijskim helikopterjem odpeljan v bolnišnico.

"V težkem reševanju je šlo za kombinacijo klasičnega in helikopterskega reševanja, v katerem je bilo najprej treba locirati in zavarovati padalca, potem pa ga v zahtevnih okoliščinah še rešiti," so zapisali na policiji. Padalec se je v nesreči telesno poškodoval.