Na štajerski avtocesti si je dal duška: z Lamborghinijem kar 217 kilometrov na uro

Policisti Oddelka za upravljanje prometa in meritve s samodejnimi merilnimi sistemi na Upravi avtocestne policije so na praznični torek okoli 19.30 na avtocesti iz smeri Maribora proti Celju posneli tujega voznika osebnega avtomobila znamke Lamborghini Huracan, ki je na mestu, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo kar 217 kilometrov na uro.

Policisti so o prehitri vožnji obvestili kolege iz Celja, ki so voznika zaustavili. Pri postopku so še ugotovili, da voznik ni imel ustrezne vinjete. Za obe ugotovljeni kršitvi je tujec na kraju prekrška plačal 1.500 evrov kazni, policisti so mu izrekli tudi devet kazenskih točk, so še zapisali na uradni strani policije.