Policija na petkovem protestnem shodu zaznala nekaj kršitev

Na petkovem neprijavljenem shodu v središču Ljubljane so policisti Policijske uprave Ljubljana zaznali dve kršitvi zakona o nalezljivih boleznih, v primeru katerih vodijo prekrškovni postopek. Petim osebam so izrekli opozorilo zaradi nenošenja mask in neupoštevanja razdalje, so za STA pojasnili na policijski upravi.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj pa bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.

Na policijski upravi so sicer pojasnili, da so policisti v petek opravili varovanje neprijavljenega shoda, ki je potekal med 19. in 20. uro na območju centra Ljubljane ter se zaključil na Prešernovem trgu. Po njihovih ocenah se je zbralo okoli 500 oseb.

Foto: STA

Policisti so opravljali naloge varovanja državnega zbora, javnega reda, udeležencev, urejali so promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom. Shod je sicer potekal mirno, so navedli.

V petek, leto dni po prvem kolesarskem protestu pred poslopjem državnega zbora v prestolnici, so se znova oglasili kolesarski zvonci v znak protesta proti ravnanju oblasti, s čimer se ne strinjajo. "Protestno gibanje je bilo v zadnjem letu eden ključnih kritičnih glasov v državi, držalo je ogledalo represivni oblasti," so med drugim prepričani v protestni ljudski skupščini.

Foto: STA