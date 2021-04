Španec namerno okužil 22 ljudi, policija ga je aretirala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Španije poročajo o moškemu, ki je bil okužen z novim koronavirusom, a je kljub temu hodil v službo in obiskal telovadnico. Imel je vse tipične znake z visoko vročino in kašljem, toda 40-letnik se je nanje požvižgal. Namerno je okužil 22 ljudi, se sprehajal brez maske, zato ga od januarja dalje preiskuje španska policija, ki ga je tudi aretirala.

Policiji so ga prijavili sodelavci

Po poročanju medijev se je moški sprehajal po pisarni, si snel masko, kašljal in govoril sodelavcem, da jih bo okužil. Pet sodelavcev in trije obiskovalci telovadnice so se dejansko okužili. Za covidom-19 je zbolelo še 14 oseb - družinskih članov okuženih - med njimi trije enoletni otroci.

Policija je sporočila, da je imel moški več dni simptome okužbe z novim koronavirusom, vendar ni želel ostati doma. Potem ko je šel na test, na izvid ni počakal doma, temveč je šel naslednji dan v službo in telovadnico. Naj gre domov so ga prosili tudi sodelavci, vendar ni hotel. Bil je tako ignorantski, da je snel masko, zakašljal in rekel ''vse vas bom okužil s koronavirusom.''

Ob pozitivnem izvidu so ga policiji prijavili njegovi sodelavci, k sreči noben izmed okuženih ni resno zbolel so še zapisali pri STA.