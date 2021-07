Najstnika našli z metkom v glavi, njegovo stanje je kritično

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Medulinu se je hudo poškodoval 17-letnik, ki se je ustrelil z zračno puško. Zaradi poškodb glave ostaja na zdravljenju v puljski bolnišnici. Policisti so tujo krivdo za nesrečo izključili, še vedno pa preverjajo okoliščine dogodka.

Sedemnajstletni državljan Hrvaške se je v noči na četrtek v počitniški hiši ustrelil z zračno puško. Težko poškodovanega so prepeljali v puljsko bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju.

Po doslej zbranih informacijah je po poročanju hrvaškega portala 24sata.hr policija izključila sum storitve kaznivega dejanja, a okoliščine nesreče še vedno preiskujejo.

V hiši naj bi bil sam

Domačini Kapovice, kjer se je nesreča zgodila, so povedali, da niso nič slišali niti videli. Hrvaški portal poroča še, da je počitniška hiša, kjer je bival mladoletnik, daleč stran od okoliških hiš, v času nesreče pa naj bi bil sam.

''Reševalce so poklicali okoli 3.54 in jih takoj poslali na kraj dogodka. Prispeli smo osem minut po klicu, poškodovancu takoj dali kisik in infuzijo ter ga odpeljali v puljsko bolnišnico,'' je povedala direktorica Inštituta za urgentno medicino Istre Gordana Antić. Drugih podrobnosti ni razkrila.

Neuradno so hrvaški novinarji še ugotovili, da je bil ob prihodu reševalne ekipe ​mladoletnik nezavesten, preiskava CT v bolnišnici pa je pokazala, da ima v glavi metek. Po operaciji, ki jo je imel zjutraj, njegovo zdravstveno stanje ostaja zelo resno.