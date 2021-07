Nesreča gliserja in gumenjaka: več poškodovanih, en človek huje

Med otokoma Brač in Šolta nedaleč od Splita sta v sredo zvečer trčila gliser in gumenjak, v nesreči pa je bilo poškodovanih več ljudi, med njimi eden huje, je danes potrdila hrvaška policija. Na plovilih je bilo 16 ljudi, med njimi 12 tujih državljanov.

Nesreča se je zgodila v sredo nekaj po 22. uri, ponesrečenim pa so na pomoč priskočila plovila policije in luške kapitanije iz Splita, ki so potnike prepeljala do splitskega pristanišča.

V bolnišnici so ugotovili, da se je v nesreči en človek huje poškodoval. Okoliščine dogodka bodo znane po končani preiskavi, je danes sporočila policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije.

Poškodovanih naj bi bilo devet potnikov, na spletni strani poroča splitski časnik Slobodna Dalmacija.