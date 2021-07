V Nemčiji napadli novinarja, ker je bil kritičen do Erdogana #video

Neznanci so v sredo v Berlinu napadli do oblasti v Ankari kritičnega turškega novinarja Erka Acarerja, ki v Nemčiji živi v izgnanstvu. Kot je danes sporočila policija, so ga napadli na njegovem domu, zaradi poškodb glave pa so ga odpeljali v bolnišnico.

V videoposnetku, objavljenem na Twitterju, je Erk Acarer dejal, da so ga trije oboroženi napadalci pozno v sredo napadli na notranjem dvorišču stanovanjskega bloka, kjer živi.

Acarer, ki od leta 2017 živi v Nemčiji, je dejal, da je napadalce prepoznal in da mu je eden od njih grozil, naj preneha s pisanjem. Kot poroča STA, je povedal, da ima informacije o napadalcih, vendar so mu oblasti zaradi varnosti preiskave odsvetovale razkritje kakršnih koli podrobnosti javnosti.

Exiled Turkish Journalist Critical Of Erdogan Attacked In Berlin https://t.co/uheOx1AwPk pic.twitter.com/nDeFFlSiXk — Next Edition News (@NextEditionNews) July 8, 2021

"To je dokaz, da drži vse, kar smo pisali in govorili o islamistični in fašistični vladi" Erdoganove Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) in zavezniške ultranacionalistične stranke MHP, je dejal.

Acarerja so v Turčiji skupaj z drugimi novinarji ovadili zaradi objave tajnih podatkov o državni varnosti in o dejavnostih obveščevalnih služb. Turške oblasti so izdale več nalogov za njegovo aretacijo zaradi njegovih člankov in objav na družbenih omrežjih, med drugim zaradi "žalitve predsednika" Recepa Tayyipa Erdogana v članku, objavljenem leta 2020.

Turški pisatelj in disident Can Dundar, ki je leta 2016 pobegnil v nemško prestolnico, je napad na Twitterju označil za "neposredno sporočilo" turškega predsednika Erdogana do režima kritičnim novinarjem, da roka oblasti seže celo do Berlina.

Knife attack on journalist Erk Acarer in Germany https://t.co/KyPgtuXHWD pic.twitter.com/jxu87Q2xOm — bianet English (@bianet_eng) July 8, 2021

V obrambo Acarerja je spregovorila tudi novinarka Mesale Tolu, nemška državljanka, ki je leta 2017 v Turčiji preživela več mesecev v zaporu. "Tako veliko ljudi išče zaščito v Nemčiji in so tu še vedno izpostavljeni nasilju," je tvitnila in dodala: "To se mora ustaviti."