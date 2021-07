Dvajsetletniku, ki naj bi načrtoval strelski pohod, grozi od pol do pet let zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska policija in ameriški varnostni organi so preprečili izvedbo načrtovanih umorov z orožjem v Sloveniji. Foto: STA

Dvajsetletnik, ki naj bi načrtoval strelski napad v javni ustanovi, je sedel na zatožno klop kranjskega sodišča, poroča Kanal A. Priznal je, da je prek temnega spleta poskusil kupiti pištolo in puško za pet tisoč evrov, kar mu je tožilstvo očitalo v obtožnici, a krivde ni priznal. Obdolžencu sicer grozi od šest mesecev do pet let zapora.