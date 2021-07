Janša: EU potrebuje kombinacijo mehke in trde moči #vživo

"Slovenija bo zaokrožila delo tria, v katerem smo sodelovali z Nemčijo in Portugalsko, z nekaterimi pobudami in aktivnostmi pa smo se v to delo vključili že na samem začetku," je uvodoma dejal premier Janez Janša.

.@JJansaSDS je prispel v Strasbourg, kjer se je najprej srečal s predsednikom @Europarl_SL @EP_President. Sledi predstavitev šestmesečnega programa predsedovanja 🇸🇮 Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021. #PlenarkaEP pic.twitter.com/uM2oAxzsay — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 6, 2021

Za Slovenijo so na prvem mesti okrevanje in odpornost po pandemiji ter vzpostavljanje strateško avtonomne unije, je poudaril premier. "Tukaj gre za oblikovanje ali dograditev načrtov in instrumentov za odpornost unije proti pandemijam ter tudi proti močnim simetričnim ali asimetričnim kibernetskim napadom," je dodal.

Unija pravičnosti in svobode

Evropska unija bo po besedah Janše unija uravnoteženih pravic in odgovornosti, visoke zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravico do svobode izražanja.

.@JJansaSDS: Unija uravnoteženih pravic in odgovornosti, visoke zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravico do svobode izražanja. pic.twitter.com/x2CDpFQYQX — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 6, 2021

Boj proti četrtemu valu epidemije

"Delamo vse, da bomo pripravljeni na četrti val in da ta ne bo predstavljal ovir in preizkušenj, kot smo jim bili priča lani jeseni," je poudaril Janša. "Optimistični smo, ker evropska strategija cepljenja deluje in daje rezultate. Optimistična pričakovanja so pogojena tudi s pospešenim cepljenjem in dejansko pripravljenostjo naših državljanov, da se v resnici cepijo," je še povedal.

Obenem je državam članicam tudi čestital za digitalno covidno potrdilo, ki je že v uporabi in po besedah Janše omogoča organizacijo marsičesa bistveno bolj svobodno kot brez njega.

.@JJansaSDS: V Evropi je bilo veliko narejenega od začetka COVID krize, ko se zaradi nepripravljenosti na krizo nismo najbolje znašli. Pravočasno je bil dosežen načrt o dogovoru za okrevanje. EU je tudi med vodilnimi pri raziskavah v proizvodnji in izvozu cepiv. pic.twitter.com/RgvQAKZY0p — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 6, 2021

Evropska unija je lahko vodilna na področju zmanjšanja emisij, ne more pa cilja doseči sama. Treba je poskrbeti, da posamični deli pri tem prehodu ne bodo plačali previsoke cene, da ne bomo uničili evropske industrije in da se cene elektrike ne bodo nesorazmerno povečale, je ob predstavitvi šestmesečnega programa predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije še poudaril Janša. "Lani decembra smo si zastavili ambiciozni cilj 55-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030. S tem ciljem želimo spodbuditi tudi preostale države po svetu, da sledijo našemu zgledu," je poudaril.

O vladavini prava naj odloča sodišče, ne pa politika

Pri vprašanjih vladavine prava mora vedno odločati neodvisno sodišče, ne pa politični organ, meni Janša. Spoštovanje vladavine prava na podlagi enakih meril je ključno za zaupanje državljanov in državljank v javne ustanove in pogoj za medsebojno zaupanje med članicami, je še povedal.

.@JJansaSDS: Obstajajo primeri, ko institucije pravne države, ki so s prehodom v demokracijo le formalno prevzele nove vloge, niso pa jih tudi ponotranjile, (1/2) pic.twitter.com/we1tEKizBI — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 6, 2021

Janša je izpostavil tudi vprašanje migracij, s katerim je tesno povezana regija Zahodnega Balkana, kjer poteka ena izmed dveh večjih migracijskih poti v Evropsko unijo. Pri nadzoru nad zunanjo mejo Evropske unije ne bi smelo biti razlik, je še opozoril.