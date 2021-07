Janša: Če do konca poletja ne bo 70-odstotne precepljenosti, bo jeseni vse zaprto

"Leta 2008 smo prvič predsedovali Svetu Evropske unije. To je bila zadnja polovica nekega leta, v katerem smo živeli neko pozitivno vzdušje, ki je nastalo po veliki širitvi," je med nagovorom poslancev poudaril premier Janez Janša.

Prvi prioriteti sta okrevanje in odpornost

V okviru predsedovanja Svetu Evropske unije si bo Slovenija pod sloganom Skupaj. Odporna. Evropa. prizadevala za okrevanje in večjo odpornost Evropske unije po pandemiji covid-19, za razmislek o prihodnosti Evrope, za krepitev pravne države in evropskih vrednot ter za varnost in stabilnost v evropski soseščini.

"Na večino kriz po letu 2008 smo bili kot Evropska unija slabo pripravljeni. Izkazalo se je, da v primeru resne krize tudi skupni mehanizmi razpadejo, ne funkcionirajo. Pokažejo se tudi slabosti globalizacije, če na te izzive nismo pripravljeni," je ob tem dejal Janša.

Premier je poudaril še, da bo Slovenija razpravo v okviru Konference o prihodnosti Evrope omogočila vsem, ki želijo izraziti mnenje o tem, kako vidijo Evropsko unijo v predvidljivi prihodnosti. "Zaradi kriz, skozi katere smo šli od leta 2008 naprej, smo se v glavnem ukvarjali s posledicami nekega stanja, ki je nastajalo, ker Evropa ni imela strateških odgovorov na izzive," je še povedal.

V času predsedovanja bo Slovenija po načrtih gostila 18 dogodkov na visoki ravni, gre predvsem za neformalna srečanja ministrov članic Evropske unije, in 182 dogodkov na nižji ravni, je poročala STA. Za začetek oktobra pa je načrtovano srečanje evropskih voditeljev s kolegi iz držav Zahodnega Balkana. Slovenija je polletno predsedovanje Svetu EU od Portugalske prevzela 1. julija

Janši očitajo, da je bil boj z epidemijo "zavožen"

Poslanko LMŠ Jerco Korče je zanimalo, kako premier ocenjuje ukrepanje med epidemijo in kakšni bodo ukrepi v prihodnje. "Ključ do rešitve je v zaupanju v ljudi," je dejala ter med drugim izpostavila zadolženost Slovenije zaradi epidemije, povečanje stopnje tveganje revščine, da je vsak četrti anketirani študent med epidemijo razmišljal o samomoru in da so bile bolniške postelje na psihiatriji Pediatrične klinike v Ljubljani zapolnjene.

"Vse te težave so bile, a pokažite mi eno državo, kjer teh posledic ni bilo. Če že govorimo o odgovornosti, res ne vem, ali verjamete, da bi vi bolje peljali Slovenijo skozi epidemijo," ji je odgovoril Janša. "Ne vem, zakaj ste vrgli puško v koruzo. Vi ste nam dali to odgovornost marca lani, sicer bi odšli v kaotičnem stanju na volitve," je dodal Janša.

Poudaril je še, da nas čaka četrti val epidemije in da bo jeseni, če do konca poletja ne bo 70-odstotne precepljenosti, vse zaprto.