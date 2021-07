Von der Leynova na ogledu ljubljanske pediatrične klinike #video

Evropska komisija je začela svoj današnji obisk v Sloveniji ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Kot sta povedala podpredsednica komisije Vera Jourova in komisar za pravosodje Didier Reynders, bodo s slovensko vlado govorili tudi o svobodi medijev in imenovanju delegiranih tožilcev.

Kot je ob prihodu na Brdo pri Kranju povedal Reynders, bo tako z vlado kot na dvostranskem srečanju s pravosodnim ministrom Marjanom Dikaučičem govoril o tem, zakaj ni bilo mogoče izvesti imenovanja evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije. Poleg tega bodo govorili o tem, kako bo potekal nov transparenten postopek za predlaganje novega kandidata. Na koncu bo dogovor s slovensko vlado in glavno tožilko evropskega javnega tožilstva Lauro Kövesi, je dejal.

Kot je povedala podpredsednica komisije, pristojna za vrednote in preglednost, Jourova, pa bodo danes govorili tudi o razmerah na področju svobode medijev v Sloveniji.

Von der Leynova in Janša obisk začela na pediatrični kliniki v Ljubljani

Na Brdo so za zdaj prišli zgolj komisarji, ki se sestajajo s slovenskimi ministri. Premier Janez Janša in predsednica komisije Ursula von der Leyen pa sta obisk začela na pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer sta si skupaj z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem in evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem ter vodstvom klinike ogledala projekte, financirane iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Predsednica evropske komisije je izrazila zadovoljstvo nad tem, da ima slovenski načrt za okrevanje in odpornost predvidenih veliko investicij v zdravstvo, digitalizacijo in infrastrukturo. Po epidemiji bolezni covid-19 resnično potrebujemo odpornost, je dejala.

Janša: Evropski odziv na epidemijo je bil primeren

Janša pa je poudaril, da je na mizi veliko načrtov: "Vemo, kaj smo prestali v tem dolgem letu epidemije. Nobena država ni bila pripravljena na to."

Predsednica Evropske komisije je po izobrazbi zdravnica. Imela je tudi petletne izkušnje kot ministrica za obrambo, torej je bila z vsemi svojimi izkušnjami prava oseba za to, da se je spopadla z epidemijo, je v izjavi povedal Janša: "Prav zaradi nje lahko rečemo, da je bil evropski odgovor na epidemijo primeren, da smo premagali nevarnost in da smo zdaj tudi bolje pripravljeni na naslednji izziv, ki bo morda tudi prišel."

"Slovenijo čaka veliko dela"

Izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za zeleni dogovor, je v izjavi za novinarje ocenil, da slovensko predsedstvo Svetu EU čaka veliko dela. "Na mojem področju bomo že 14. julija predstavili sveženj Fit for 55, v katerem bo 12 predlogov. Te predloge bo potem treba obravnavati v Svetu, v Evropskem parlamentu in Slovenija bo imela s tem veliko dela. Sem pa prepričan, da bo nalogo opravila dobro."

Težav ne pričakuje. Slovensko predsedstvo je po njegovih ocenah zelo dobro organizirano. "Mislim, da bo šlo vse v redu," je dejal.

Glede vse glasnejših pomislekov v Evropski uniji, tudi v vrstah Evropskih poslancev, da se v Sloveniji znižujejo demokratični standardi, pa je Timmermans izrazil zaupanje v slovensko ljudstvo.

"Dogajanje v Sloveniji spremljam že od 90. let in videl sem, kako je Slovenija sprejela svobodo in kako so se Slovenci potem okrepili. Prva država iz nekdanje Jugoslavije, ki je sprejela svobodo, in to na miren način, je bila Slovenija. Tega ne bom nikoli pozabil. In to mi daje velikansko zaupanje v odpornost in ljubezen do svobode med Slovenci," je dejal Timmermans.

Pohvalil pa je tudi slovenske kolesarje. Izpostavil je slovenske tekmovalce na Dirki po Franciji, še posebej Tadeja Pogačarja in njegovo zmago na sredinem kronometru.