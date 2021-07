Slovenija prevzema predsedovanje Svetu EU, na obisku Evropska komisija

Ob začetku drugega slovenskega predsedovanja Svetu EU bo na obisku v Sloveniji Evropska komisija na čelu s predsednico Ursulo von der Leyen. Gre za tradicionalno delovno srečanje, na katerem člani komisije in vlade pretresejo prednostne naloge v prihodnjih šestih mesecih. Začeli ga bodo z obiskom Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer si bodo ogledali projekte, financirane iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Med drugim so predvideni srečanje von der Leynove in premierja Janeza Janše ter pogovori komisarjev in ministrov v petih tematskih skupinah. Govorili bodo o evropskem zelenem dogovoru, digitalni preobrazbi, okrevanju in odpornosti, zunanjih odnosih s poudarkom na Zahodnem Balkanu ter o migracijah, varnosti, vladavini prava in konferenci o prihodnosti Evrope. To so tudi prednostne naloge slovenskega predsedovanja.

Sledila bosta delovno kosilo ter novinarska konferenca Janše in von der Leynove, ki je predvidena ob 15.30. Kolegij komisarjev se bo sestal tudi s predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem in več poslanci. Predsednico komisije bo sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor.

Osrednja otvoritvena prireditev na Bledu

Delegacija komisije bo obisk Slovenije končala z udeležbo na osrednji otvoritveni prireditvi ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU. Na Blejskem otoku si bodo ogledali krstno uprizoritev baleta Povodni mož v koreografiji Edwarda Cluga in izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Maribor.