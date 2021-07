Kaj si o Janši mislijo kolegi iz Evropskega parlamenta?

Premier Janez Janša bo danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavil prednostne naloge šestmesečnega slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Socialdemokrati, liberalci, Zeleni in Levica so napovedali kritično držo. V njegovi desnosredinski politični družini so bili pred zasedanjem zadržani.

Tokrat so v štirih od sedmih političnih skupin napovedali ostre kritike, zlasti zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev, Janševega odnosa do medijev in njegove podpore Madžarski v razpravi o spornem zakonu, ki po oceni Evropske komisije diskriminira osebe LGBTIQ.

Zeleni ne bodo molčali

Zeleni so pred začetkom zasedanja pred plenarno stavbo napovedali tudi "ustvarjalni protest" v sodelovanju s slovenskima aktivistoma Jašo Jenullom in Teo Jarc, s katerim želijo dati glas tistim, ki jih Janša napada, oziroma priložnost slovenski civilni družbi, da pove svojo plat zgodbe. Pričakujejo od deset do dvajset ljudi.

Eni zadržani, drugi mu dajejo priložnost

V največji politični skupini, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), so zadržani. Janša se bo danes zvečer udeležil sestanka skupine, na katerem lahko pričakuje vprašanja glede svoje podpore Madžarski v razpravi o pravicah oseb LGBTIQ, saj je za skupino EPP sporni madžarski zakon povsem nesprejemljiv.

V evroskeptični skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) so pred zasedanjem izpostavili, da je treba dati slovenskemu premierju priložnost.

Janša se bo pred zasedanjem srečal s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem, ob robu pa tudi z evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marijo Gabriel ter z vodjema političnih skupin EPP in Renew, Manfredom Webrom in Dacianom Ciolosom. Prav tako danes zvečer bo v strasbourški sinagogi prejel nagrado francoske židovske skupnosti v zahvalo za izkazano prijateljstvo do židovske skupnosti in Izraela, so sporočili iz premierjevega kabineta.