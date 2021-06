Orban bi omejil pooblastila Evropskega parlamenta, to mu je odgovoril Sassoli

Po mnenju Viktorja Orbana bi bilo treba okrepiti vlogo nacionalnih parlamentov. Ti bi po zgledu Parlamentarne skupščine Sveta Evrope morali imeti možnost odposlati svoje predstavnike v Evropski parlament.

"Evropski parlament se je izkazal za slepo ulico v smislu izpolnjevanja kriterijev evropske demokracije," je dejal Orban, ki je govoril ob dnevu neodvisnosti, ko Madžari praznujejo odhod zadnjega sovjetskega vojaka iz države 19. junija 1991.

Na Orbanove izjave se je na Twitterju odzval predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. "Samo tisti, ki ne marajo demokracije, pridejo na idejo, da bi spodkopali parlamente," je zapisal.

In response to Hungarian Prime Minister Orban’s comments on the @Europarl_EN: Only those who don’t like democracy think of dismantling parliaments.