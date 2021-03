V okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije poteka to popoldne razprava o Sloveniji, v kateri so najprej soočili mnenja o položaju medijev. Objavljamo video o svobodi medijev, ki ga na soočenju niso želeli predvajati.

V razpravi sodelujeta tudi premier Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti. Po predstavitvah je premier Janša predlagal predvajanje posnetka o stanju medijev v Sloveniji, ki pa ga predsednica komisije Sophie in 't Veld ni želela predvajati, saj naj to ne bi bila običajna praksa oziroma za predvajanje posnetka niso bili pripravljeni. Janša je predsednici komisije očital cenzuro, saj naj bi bilo predvajanje posnetka že dogovorjeno. Premier in minister sta nato predčasno soočenje zapustila.

Posnetek si lahko ogledate spodaj:

.@JJansaSDS: "Ne želimo ničesar skrivati, pripravljeni smo se pogovarjati o čemerkoli, za kar kdorkoli misli, da je problem z vladavino prava in svobodo medijev v Sloveniji. Želimo pa dovolj časa, da predstavimo tudi drugo plat medalje." pic.twitter.com/pShgictidg — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 26, 2021

Žalostno je, da @EP_Justice @SophieintVeld, ki naj bi spremljala svobodo medijev v #EU, kljub predhodnemu dogovoru cenzurira predvajanje videoposnetka, ki izpostavlja težave s svobodo medijev in napade na novinarje v Sloveniji.https://t.co/icuyXFAB0i — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 26, 2021

O pluralnosti medijev

V razpravi, ki naj bi trajala tri ure, so najprej nastopili odgovorna urednica STA Barbara Štrukelj, generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, član nadzornega odbora RTV Slovenija in vodja strokovnega odbora za medijske projekte na ministrstvu za kulturo Borut Rončevič, odvetnica in strokovnjakinja za medijsko pravo Nataša Pirc Musar ter Igor Pirkovič iz Združenja novinarjev in publicistov, piše STA.

Štrukljeva je izpostavila pomen STA v slovenskem medijskem prostoru, finančno izčrpavanje agencije v nasprotju z zakoni ter poskuse diskreditacije in pritiske. Opozorila je, da se čas za ohranitev agencije, ki je nastala ob osamosvojitvi Slovenije, počasi izteka.

Kadunc je poudaril, da je RTV Slovenija v tem trenutku izjemno ogrožena, da sicer ni v tako hudem položaju kot STA, a se temu bliža. Govoril je o zelo negativnem občutku glede dogajanja in predvidenem odpuščanju delavcev.

Rončevič je izpostavil študijo o pluralnosti medijev v Sloveniji, ki kaže, da je velik delež medijev v Sloveniji levih in protivladnih ter da pluralnosti tako v bistvu ni. Poudaril je, da vlada nikakor ne ogroža svobode medijev in akademikov ter demokracije, temveč gre za to, da leva stran desnemu političnemu spektru odreka legitimnost, da vlada.

Pirc Musarjeva je opozorila, da so posegi v medijsko svobodo le vrh ledene gore in da gre za širši problem posegov politike v svobodo izražanja ter da je covid krinka za posege, ki z epidemijo nimajo nikakršne povezave.

"Medijska svoboda še nikoli ni bila tako velika"

Da gre še za eno razčiščevanje notranjepolitičnih vprašanj, pa je dejal Pirkovič, ki je izrazil prepričanje, da medijska svoboda še nikoli ni bila tako velika kot danes, saj da še nikoli ni bilo toliko kritik vlade. Kritično poročanje medija Politico o položaju medijev v Sloveniji na podlagi novinarskih virov, ki se iz bojazni niso želeli izpostaviti, je opisal kot čisto norost.

Člane skupine je pri zastavljanju vprašanj med drugim zanimalo, kako bi bilo mogoče rešiti finančne in druge težave STA in RTV Slovenije. Od člana iz vrst desnosredinske EPP Vladimirja Bilčika je bilo slišati poudarek, da pri vprašanju svobode medijev ne gre za strankarsko politiko, temveč za zaščito novinarjev.

Vodja skupine, evropska poslanka iz liberalnih vrst in 't Veldova pa je zastavila vprašanje, po katerih merilih se novinarje v Sloveniji opredeljuje kot "leve" in "protivladne", ter izpostavila, da so na Nizozemskem zelo kritični novinarji, ki so po njenem prepričanju del demokracije.

Druga razprava o medijih

Skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije danes drugič razpravlja o razmerah v Sloveniji. Skupina, ki deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v članicah EU spremlja spoštovanje vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19. Prvo razpravo o Sloveniji je opravila 5. marca.

Nekaj dni zatem je o svobodi medijev v Sloveniji razpravljal tudi Evropski parlament na plenarnem zasedanju.