Korupcija v Evropskem parlamentu: obtoženih je osem oseb

V preiskavi suma korupcije v Evropskem parlamentu, v katero je vpleten kitajski tehnološki velikan Huawei, so obtožili osem ljudi, je v petek sporočilo belgijsko tožilstvo. Obtožnice jih bremenijo korupcije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi. Tožilstvo sicer ni navedlo podrobnosti o identiteti obtoženih.

Po racijah, ki so jih marca izvedli v Belgiji in na Portugalskem, je bilo v preiskavi suma korupcije sprva obtoženih pet ljudi. Dva človeka so od takrat pogojno izpustili na prostost, preostalim trem so namestili elektronske zapestnice. Belgijsko tožilstvo je v petek sporočilo, da so bili med 20. in 29. marcem obtoženi še trije osumljenci, ki ostajajo v zaporu. Podrobnosti o njihovi identiteti ni navedlo.

Obtožnice jih bremenijo korupcije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi.

V skupno število niso vključeni osumljenci, ki so jih belgijski organi aretirali ali iskali v tujini. Med njimi je asistent evropskega poslanca, ki so ga marca aretirali v Italiji.

Preiskovalci preučujejo morebitne poneverbe ali darila, ki so jih Huaweijevi predstavniki ali lobisti ponudili članom parlamenta, da bi branili interese podjetja pri uvajanju telekomunikacijske tehnologije 5G.

Koruptivne prakse naj bi se pod krinko lobiranja glede na ugotovitve preiskovalcev redno odvijale od leta 2021, obsegale pa naj bi različna povračila in nagrade za zavzemanje političnih stališč, od potovanj do rednih vabil na nogometne tekme.

Policija v pisarni svetovalca Franca Bogoviča

Belgijska policija je marca med drugim v zgradbi Evropskega parlamenta v Bruslju zapečatila pisarno Adama Mouchtarja, posebnega svetovalca nekdanjega evropskega poslanca Franca Bogoviča v njegovem zadnjem mandatu med letoma 2019 in 2024. Mouchtar je bil tudi svetovalec več drugih evropskih poslancev.

Bogovič je tedaj pojasnil, da je bil Mouchtar v njegovi pisarni zaposlen 20 odstotkov delovnega časa in da sta sodelovala predvsem glede projekta pametne vasi oz. dogodkov v Evropskem parlamentu, na katerih so promovirali različne tehnološke rešitve za kmetije. Zatrdil je še, da v zvezi s preiskavo korupcije preiskovalci do zdaj niso stopili v stik z njim. Bogovič sicer priznava, da je bil eden od evroposlancev, ki je imel stike s Huaweijem, in poudarja, da je to tudi javno objavljal.

Huawei, ki je že dolgo predmet polemike znotraj EU, je sporočil, da ima ničelno toleranco do korupcije in obtožbe jemlje resno.

Nove preiskave belgijskih oblasti spominjajo na afero domnevnega podkupovanja v Evropskem parlamentu iz leta 2022, ki je razkrila poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve evropskih poslancev.