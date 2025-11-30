Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V., STA

30. 11. 2025,
12.46

korupcija Benjamin Netanjahu

Netanjahu je izraelskega predsednika zaprosil za pomilostitev

Benjamin Netanjahu | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se sooča z obtožbami o korupciji, je predsednika države Jicaka Hercoga zaprosil za pomilostitev. Iz Hercogovega urada so danes potrdili, da so prejeli uradno prošnjo za pomilostitev, in napovedali, da jo bo predsednik resno preučil.

"Urad predsednika se zaveda, da gre za izredno prošnjo, ki prinaša s seboj pomembne posledice. Po prejetju vseh ustreznih mnenj bo predsednik prošnjo odgovorno in resno preučil," je v izjavi sporočil urad predsednika Jicaka Hercoga.

Prošnja, ki je sestavljena iz pisem Benjamina Netanjahuja in njegovega odvetnika, bodo posredovali pristojnemu oddelku ministrstva za pravosodje, ki bo zbral mnenja vseh pristojnih teles. Na podlagi teh informacij bo predsednikova pravna svetovalna ekipa nato oblikovala mnenje.

Za pomilostitev tudi Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v začetku meseca pisal Hercogu in ga prosil za pomilostitev Netanjahuja. Trump je med drugim zapisal, da gre v primeru proti Netanjahuju za politični pregon. Že oktobra je v nagovoru v izraelskem parlamentu predlagal Hercogu, naj Netanjahuja pomilosti.

Donald Trump, Benjamin Netanjahu | Foto: Reuters Foto: Reuters

Netanjahu, ki se v treh ločenih sodnih postopkih sooča z obtožbami zaradi korupcije, je že večkrat zanikal kakršnokoli kršitev, njegovi podporniki pa so sojenja označili kot politično motivirana.

Luksuz v zameno za politične usluge

S soprogo Saro sta v enem od primerov obtožena, da sta od milijarderjev v zameno za politične usluge prejela več kot 260.000 dolarjev vredno luksuzno blago, med drugim nakit, cigare in šampanjec. V dveh drugih primerih je Netanjahu obtožen, da si je prizadeval zagotoviti pozitivno poročanje o sebi v dveh izraelskih medijih.

korupcija Benjamin Netanjahu
