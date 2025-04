Nov šok iz Bruslja: EU bi prepovedala ogljikova vlakna

Avtomobilska industrija predstavlja petino globalne uporabe ogljikovih vlaken. Z nizko maso in hkrati trdnostjo so odličen material za proizvajalce športnih avtomobilov in tudi novih električnih vozil, kjer poskušajo oboji kar najbolj znižati maso.

Zakaj Bruselj motijo ogljikova vlakna?

Sodeč po osnutku dodatka, ki so ga predstavili v Evropskem parlamentu, bi lahko ogljikova vlakna oziroma karbon umestili med nevarne materiale. Dodatek bi postal del direktive o reciklaži avtomobilov in skrbi zanje po koncu življenjskega cikla. Med nevarnimi snovmi, ki jih je težko reciklirati in ki so lahko nevarne po koncu uporabe avtomobila, so trenutno svinec, živo srebro, kadmij in posebna oblika kroma (šestvalentni). Te materiale v manjši meri še vedno uporabljajo v avtomobilski in letalski industriji.

Sodeč po besedilu v omenjenem predlaganem dodatku bi lahko nitke iz ogljikovih vlaken prišle v zrak in bile škodljive, če pridejo v stik s človeško kožo. To je prvi primer, da bi uradni organi označili ogljikova vlakna za nevaren material.

Če bi Evropski parlament potrdil dodatek, bi novi predpisi v Evropski uniji veljali od leta 2029 naprej.