Poskus uboja na Tolminskem, streljanje, v rokah tudi sekira

Na območju Policijske uprave Nova Gorica so v lanskem letu obravnavali štiri poskuse uboja in en umor. Letos so obravnavali dva poskusa uboja na območju Nove Gorice in zadnji opisani primer na Tolminskem ter en umor na območju Policijske postaje Idrija. Foto: Getty Images

Novogoriški policisti so bili v soboto zvečer obveščeni, da se je na Tolminskem med seboj sprlo več oseb. Pri tem so uporabili tudi starejše vojaško strelno orožje in orodje. Ena oseba je lažje poškodovana, proti 42-letnemu moškemu pa so policisti vložili kazensko ovadbo za poskus uboja.

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da se je spor zgodil na makadamskem parkirišču v okolici Mosta na Soči, v katerem so po doslej zbranih podatkih policije sodelovali trije moški, stari 36, 37 in 42 let.

Dva moška, stara 37 in 36 let, sta se vsak s svojim vozilom pripeljala na parkirišče in odšla proti tretjemu udeležencu spora, ki se je v tem času nahajal v osebnem avtomobilu v neposredni bližini. 42-letni moški je skozi odprto okno voznikovih vrat proti 37-letniku uperil strelno orožje in mu resno zagrozil z napadom. Medtem je 37-letnik pristopil na levo stran njegovega vozila, z roko prijel za cev strelnega orožja in jo preusmeril stran od sebe. V tem času je do njegovega vozila pristopil še drugi, 36-letni moški, in tudi on prijel za orožje.

Prerivanje, streljanje, v rokah tudi sekira

Ko sta mu skušala iz rok iztrgati strelno orožje, je osumljenec sprožil dva strela. Napadenima je nato uspelo iz njegovih rok iztrgati orožje, osumljenec pa je izstopil iz vozila s sekiro za sekanje vej. 37-letnik mu je to orodje izpulil iz rok in odvrgel stran, 42-letnega osumljenca pa nato obvladal s fizično silo.

V sporu je bil 37-letni moški lažje poškodovan po roki. Po nekaj minutah se je 42-letni osumljenec s kraja odpeljal s svojim avtomobilom.

Policisti so 42-letniku odvzeli prostost in ga pridržali. V nedeljo je okrožno sodišče v Novi Gorici izdalo odredbo za hišno preiskavo stanovanja in njegovega osebnega vozila. Pri tem so našli in zasegli predmete, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku.

Novogoriški kriminalisti so osumljenca v ponedeljek popoldne s kazensko ovadbo zaradi suma poskusa uboja in nedovoljene proizvodnje ter prometa orožja ali eksploziva privedli k preiskovalnemu sodniku v Novi Gorici, ki je po zaslišanju odredil hišni pripor.