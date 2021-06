Trije mrtvi sredi nakupovalnega središča, med njimi policist

''Slišali smo najmanj štiri strele in tekli v restavracijo, ljudje, ki so jedli na prostem pa so se zatekli pod mize,'' je dogodek opisala Michelle Engelbrecht, ki je bila priča streljanju.

V nakupovalnem centru v predmestju Denverja je zjutraj nek moški ustrelil policista, preden so strelca ustrelili drugi policisti. V bolnišnici je po streljanju umrla še ena oseba, ki naj bi jo ustrelil umrli moški. To je bil v bližini Denverja že drugi incident, zadnji se je zgodil pred tremi meseci petdeset kilometrov stran, ko je oboroženi napadalec v supermarketu ubil deset ljudi, vključno s policistom.

Policijske oblasti ameriške zvezne države Kolorado so sporočile, da je zjutraj nek moški v Arvadi, ki je od Denverja oddaljena deset kilometrov, ustrelil policista in še eno naključno osebo, strelca pa so kasneje ustrelili policisti, ki so prišli na kraj dogodka.

Policijo so obvestili, da se v bližini nakupovalnega središča, kjer so tudi restavracije na prostem, dogaja nekaj sumljivega. Petnajst minut kasneje so prejeli še en klic, da se na tej lokaciji slišijo streli, je na novinarski konferenci pojasnil namestnik načelnika policije Ed Brady.

Za zdaj niso znane ne podrobnosti o motivu za streljanje niti identiteta storilca. Najprej so domnevali, da sta strelca dva, a kasneje potrdili, da je šlo le za enega napadalca.