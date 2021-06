Poškodovane so oživljali na ulici, v strelskem obračunu ranila 14 ljudi #video #foto

Na posnetkih so prikazani prvi trenutki, ko je na kraj dogodka prihitela policija in pomagala težje poškodovanim s postopki oživljanja.

"Sklonila sem se, ko sem zaslišala strele. Od njih sem bila oddaljena približno dvajset metrov," je povedala očividka in avtorica posnetka Jessica Moss. "Policija je prišla zelo hitro in takoj začela s postopki oživljanja dveh neodzivnih žrtev," je še opisala dogajanje.

Kaj je bil vzrok za streljanje, tuji mediji ne poročajo, do incidenta pa je prišlo v priljubljenem delu Austina, kjer je živahno predvsem nočno življenje. S policije v Austinu so le sporočili, da je šlo za medsebojni obračun med strelcema in da so enega osumljenca že aretirali. Drugega, ki je s kraja pobegnil, še iščejo.

There was a mass shooting overnight in an entertainment district of Austin, Texas. 13 were injured. One suspect, described by police as a slim black male with dreadlocks, escaped the scene. pic.twitter.com/g7nbVlg7uB — Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 12, 2021