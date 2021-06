Dvanajstletnik in štirinajstletnica pol ure streljala v policiste, streljali so nazaj #video

Florido spet pretresa nov strelski obračun. Potem ko sta 12-letni deček in 14-letna deklica pobegnila iz prevzgojnega doma v Enterprisu na Floridi in vdrla v neko stanovanjsko hišo, se je po prihodu šerifovih namestnikov začel strelski obračun. Otroka sta v hiši namreč našla orožje in začela streljati na šerifove namestnike. Ti so nazaj odgovorili s streli in pri tem poškodovali deklico. Z dečkom je vse v redu.

V sredo objavljeni posnetki telesne kamere kažejo skrivanje šerifovih namestnikov za drevesi, medtem ko okoli njih švigajo streli iz bližnje hiše. Trenutek, ko so streljali v 14-letno deklico, je zamegljen. Zelo dramatični so zvočni posnetki iz trenutka, ko so na kraj dogodka prihiteli reševalci, da bi pomagali deklici, ki je kričala od bolečin.

"Dvanajstletni deček, ki je bil oborožen z AK-47, je kmalu zatem končno odložil orožje," so sporočili iz šerifove pisarne okrožja Volusia.

Vlomila v hišo, streljala več kot pol ure

Namestniki iz šerifovega urada so na kraj dogodka prihiteli po klicu občanov, da je nekdo razbil okna na stanovanjski hiši. Ob prihodu so območje obkolili, takrat pa so se iz hiše usuli streli iz omenjene puške. V hiši so kasneje našli še velike količine streliva.

Strelski obračun je v štirih valih trajal kar 35 minut. "Policisti so storili vse, da bi situacijo umirili in se ubranili strelov pred dvanajst- in štirinajstletnim otrokom," je še dejal šerif Mike Chitwood.

Deklica že požigala

Štirinajstletno deklico so ranjeno po dogodku oskrbeli v bolnišnici, kjer je uspešno prestala operacijo in je v stabilnem stanju. Ima pa že policijsko kartoteko, saj je bila lani večkrat aretirana zaradi požiganja nenaseljenih parcel.

Slab sistem, slaba prevzgoja

''Kje smo se zmotili,'' je po dogodku dejal šerif Chitwood.

A 12-year-old and 14-year-old who ran away from the Florida United Methodist Children's Home in Miami broke into a house and found a shotgun and an AK-47. The kids opened fire on deputies sent to investigate; deputies fired back and shot the girl. #flapol https://t.co/PiMUcUoVmT — Shannon Watts (@shannonrwatts) June 2, 2021

Chitwood je na novinarski konferenci še opozoril, da je pravosodni sistem za mladoletnike povsem neprimeren. Opozoril je, da so nasilni najstniki pogosto nameščeni v skupinske domove, kjer odgovorni niso usposobljeni za ravnanje z njimi. Dejal je še, da deklice, vpletene v streljanje, ne bi smeli namestiti v dom, iz katerega je pobegnila.