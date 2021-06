Prehitro v dežju: uničil redkega ferrarija

Kot poročajo nemški mediji, je voznik tega redkega ferrarija z visoko hitrostjo vozil po nemški avtocesti, a je zaradi dežja očitno prišlo do splavanja pnevmatik in voznik je izgubil nadzor. Večkrat se je zaletel v zaščitno ogrado in spredaj povsem uničil to posebno različico, ki so jo Italijani izdelali v spomin na svojo prvo zmago v Formuli 1 pred šestdesetimi leti.

V spomin na prvo zmago v F1

Ferrari je prvo zmago dosegel na dirkališču Silverstone 14. julija leta 1951, z zmago 10. julija 2011 pa je šestdesetletnico najlepše nadgradil Fernando Alonso. V spomim na zmago izpred šestdesetih let so pri Ferrariju izdelali 40 primerkov 599 60F1 Alonso Edition.

Prav vse so krasile Ferrarijeve oznake, ki jih uporabljajo v Formuli 1, aluminijast pokrovček rezervoarja goriva in 20-palčna kovana platišča. V notranjosti so namestili posebno oblazinjenje iz alkantare, armaturno ploščo obdali z dodatki iz aluminija in za piko na i jubilej ovekovečili še s podpisi Fernanda Alonsa in Froilana Gonzaleza. Čeprav v osnovi 599 ni bil med najdražjimi ferrariji, se cena te posebne različice hitro dviguje. Nazadnje se je na dražbi pojavil eden izmed štiridesetih avtov z deset tisoč prevoženimi kilometri in se prodal za več kot pol milijona evrov.