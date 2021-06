Ubitih 19 ljudi v strelskem obračunu mamilarske združbe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador zahteva zvezno preiskavo streljanja v ljudi v obmejnem mestu Reynosa. "To so bile nedolžne žrtve," je dejal na novinarski konferenci. V streljanju je bilo ubitih 19 ljudi.

Oboroženi napadalci so minuli vikend v več napadih v Reynosi med vožnjo streljali iz avtomobilov, v incident pa je bila vpletena tudi vojska in policija.

Med žrtvami je petnajst civilistov. Vsi, razen enega, ki je umrl v bolnišnici, so življenje izgubili na kraju streljanja. V obračunu s policijo so bili ubiti še štirje ljudje, ki naj bi bili člani kriminalne združbe. Tiskovni predstavnik državnega sekretarja za javno varnost mehiške zvezne države Tamaulipas Luis Alberto Rodríguez je v nedeljo izjavil, da naj bi bili napadalci pripadniki Zalivskega kartela, ki je prisoten v večjem delu države, ki meji na ameriški Teksas.

''Napadi so se najverjetneje zgodili zaradi spora glede teritorialnega nadzora in prevlade nad nedovoljenimi operacijami, vključno s preprodajo mamil in trgovino z ljudmi,'' je še dejal Rodriguez.