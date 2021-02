Žena zloglasnega mehiškega kralja mamil ostaja v priporu

31-letna Emma Coronel Aispuro podaljšanju pripora ni ugovarjala. Tožilec Anthony Nardozzi je na zaslišanju, ki je potekalo prek videokonference, dejal, da je obtoženka tesno sodelovala z vodstvom mamilarskega kartela Sinaloa pri razpečevanju velikih količin mamil v ZDA. V primeru obsodbe ji grozi deset let zapora, poroča STA.

Aretacija žene mehiškega kralja mamil veliko presenečenje

Njena aretacija je bila presenečenje, saj so imeli Američani več kot dovolj časa, da to storijo že prej. Od odmevnega sodnega procesa proti njenemu možu leta 2019 v Brooklynu, ki ga je v živo spremljala, sta namreč minili že dve leti. Tožilci so že na sodnem procesu proti Joaquinu Guzmanu - El Chapu trdili, da mu je pomagala pri dveh pobegih iz zapora v Mehiki.

Aretacija El Chapove žene je bila presenečenje, saj so imeli Američani več kot dovolj časa, da to storijo že prej. Foto: Reuters

Emma in Joaquin, med katerima je 30 let starostne razlike, sta se poročila leta 2007. Leta 2011 sta se jima v zakonu rodili hčerki. Z mamilarskim poslom je povezan tudi Emmin oče Ines Coronel Barreas, ki so ga leta 2013 v Mehiki aretirali v skladišču, polnem marihuane. ZDA so proti njemu uvedle finančne sankcije, poroča STA.